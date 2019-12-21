بايرن ميونخ يتخطى فولفسبورج بـ«البوندزليجا»

21 ديسمبر 2019 - 07:39 م

فاز فريق بايرن ميونخ على فولفسبورج، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «اليانز آرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدورى الألمانى.

وجاءت ثنائية البايرن متأخرة بدأها جوشوا زيركزي في الدقيقة 85 بعد دخوله بدلا من كوتينيو بدقيقتين، وأضاف سيرجي جنابري الثاني في الدقيقة 89.

وتعرض خافى مارتينيز لاعب بايرن ميونخ لإصابة في الفخذ بالشوط الأول وحل جيروم بواتينج بدلا منه في الدقيقة 45 فى الشوط الذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الألمانى وتجمد رصيد فولفسبورج عند 24 نقطة فى المركز التاسع.