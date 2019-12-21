مندوب عن الرئاسة يشارك في عزاء شقيقة مرتضى منصور

21 ديسمبر 2019 - 07:48 م

حضر العميد حسام حسن مندوبا عن رئيس الجمهورية لتقديم واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وجاء فى مقدمة الحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى نجلي الرئيس الأسبق حسين مبارك و أحمد الزند و الاعلامى سيف زاهر و خالد رفعت عضو مجلس الزمالك السابق و خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع و دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع وعصام شلتوت مدير التحرير التنفيذى لليوم السابع و مصطفى بكرى و طاهر أبو زيد و صلاح حسب الله و خالد جلال و عصام مرعى و الفنان ياسر جلال و الاعلامى وائل الابراشى كمال درويش رئيس الزمالك السابق وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى .

بينما حضر فريق الزمالك لكرة القدم بفيادة الفرنسى كارتيرون و سامي الشيشيني المدرب العام و عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمي واللاعبين محمود "جنش " و محمد عواد و محمد أبو جبل و عمر السعيد و إسلام جابر و كريم بامبو و التونسى فرجانى ساسى و محمود علاء و الثنائي المغربي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم و طارق حامد وحازم أمام .