  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول وفلامنجو

نهائي المونديال.. بث مباشر لمباراة ليفربول وفلامنجو

الزمالك

ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

أرشيفية

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غدًا الأحد

المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

انفانتينو

الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

«الطفلة الجدة».. مرض نادر يصيب رضيعة بالشيخوخة المبكرة

جانب من الفيديو

شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص

اوزيل

«الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

أرشيفية

مليونير يبحث عن 10 أصدقاء يعيشون معه بالمجان

تكشف عن المتفجرات..

أمريكا تحظر تصدير الكلاب البوليسية لمصر

آخر الأخبار

كلب بوليسي
كلب بوليسي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. إسرائيل تصدر الغاز لمصر

#

إخواني منشق لـ"موسي": مكنتش بطيقك .. والأخير: "كلكم كده"

#

فنانة شهيرة في مسيرة لوقف أكل لحوم الكلاب

#

بيرو تصعق أوروجواي وتتأهل لنصف نهائي "كوبا أمريكا"

أمريكا

مصر

الشرق الأوسط

كلاب بوليسية

حظر الكلاب

فرضت السلطات الأمريكية،، حظرًا على تصدير الكلاب "البوليسية" المستخدمة في الكشف عن المتفجرات إلى مصر.

قرار الولايات المتحدة الجديد،  كشف عنه موقع "ستارز أند ستربز" الأمريكي، حيث ذكر أن السبب يكمن في تعرض هذه الكلاب للتعذيب وعدم وجود رفق بالحيوان.

وأوضح الموقع أن هذه الإجراءات تسبب فى وفاة بعض الكلاب.

وأضاف أن السلطات الأمريكية، أصدرت برنامجًا مؤقتا تم بموجبه وقف إرسال كلاب مدربة للكشف عن المتفجرات إلى دول في الشرق الأوسط.

وتابع أن تقرير صدر يوم الجمعة كشف عن عن وفاة 5 على الأقل من الكلاب المدربة خصيصًا في الأردن ومصر إثر سوء الرعاية أو سوء المعاملة أو الإهمال.

وأوضح أن كلبين ماتا في مصر، مضيفًا أن القاهرة رفضت إعطاء تصريح إلى مسؤولي الولايات المتحدة لزيارة بيوت الكلاب أو المطار الذي ستعمل فيه الحيوانات.

وتابع أن السلطات لن تسمح كذلك لمرشدي الولايات المتحدة بمرافقة الكلاب إلى مصر للتدريب داخل البلاد.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تدخين الحشيش خطر على القلب ويصيب بالسكتة الدماغية
» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل
» "حد يلقى الدلع وميدلعش".. فى المترو «دلع جزمتك»
» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية
» تعليق مفاجيء من "نتنياهو" على وزير خارجية الإمارات
» أحلام تهدد موقع فني:« امسحوا الخبر وإلا ما راح تشوفوا خير»
» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه
» 9 مراهقين يغتصبون فتاة عمرها 14 سنة
» الجونة يهزم طلائع الجيش بثنائية
» شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص
» جريمة مروعة تهز الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب