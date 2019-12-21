شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غدًا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس الغد الأحد مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، مع وجود شبورة مائية في الصباح مما يقلل الرؤية على الطرق.

فيما يأتي تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يوم الاثنين، على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

ويكون يوم الثلاثاء كثير السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد التي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد لشمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.

ونعرض درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على كافة الأنحاء:

