ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

21 ديسمبر 2019 - 08:32 م

نشر الشيخ سعيد السيد أحد الشيوخ المعروفين بفك السحر، صورة له من أمام مقر نادي الزمالك بميت عقبة، بعد زعم مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء بأن السبب وراء التعادل أمام سموحة يرجع إلى وجود أعمال سحر وراء عدم قدرة لاعبي الفريق على تسجيل الأهداف.

وكتب «الشيخ» عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلا: ” وداعا للهزائم انتظروا عودة مدرسة الفن والهندسة الاتفاق علي الفك بشرط علي عدم المساس بالأهلي”.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في حديثه مع الجماهير أمس عقب نهاية مباراة الزمالك وسموحة :” لا تسبوا اللاعبين مع سموحة بسبب السحر وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر .

وتعادل الزمالك مع فريق سموحة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.