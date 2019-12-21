  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول وفلامنجو

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

أرشيفية

نكشف مصير «الإخوان» حال المصالحة مع قطر

أرشيفية

الحيتان تثير الذعر بمطروح.. والبيئة تعلق

رشيفية

بعد البريطانية.. هل تعود السياحة الروسية إلى مصر قريبًا؟

الجزيرة

مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

الزمالك

ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

أرشيفية

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي

متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة

اوزيل

«الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور

بعد استفزازه..

مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

عرب وعالم

الجزيرة
الجزيرة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مذيع الجزيرة يعلن التصالح مع تركي آل الشيخ

#

بالفيديو.. فضيحة بين مذيع الجزيرة و"المقاول الهارب"

#

"محمد رمضان": الجزيزة استغلت جمهوري للترويج للمظاهرات

#

أزهري يصدم مذيع الحدث بهذا الأمر

فيصل القاسم

لفظ خارج

مذيع الجزيرة

فيصل قاسم

فاجأ الإعلامي بقناة الجزيرة السوري فيصل القاسم، متابعيه على موقع "تويتر" حيث رد على تغريدة بلفظ "خارج".

وكان "القاسم" قد أعاد نشر تغريدة تزعم أن الكيان الإسرائيلي اختار شقيقة له في منصب قضائي.

وعلق "القاسم" على التغريدة قائلًا: " تسلم ***.. إلى أي جنرال من جنرالات الجزائر تتبع يا رعاك الله"، مضمنًا تغريدته بلفظ خارج.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر أسعار الدولار اليوم السبت
» الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر
» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل
» برشلونة يحقق فوزًا كبيرًا على ألافيس
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 660 جنيهًا
» مونتيري المكسيكي يحصد برونزية مونديال الأندية
» "حد يلقى الدلع وميدلعش".. فى المترو «دلع جزمتك»
» إقالة مدرب العين الإماراتي من منصبه
» تعليق مفاجيء من "نتنياهو" على وزير خارجية الإمارات
» شاهد.. شرطي أمريكي يقتل شابًا قطريًا بالرصاص
» 9 مراهقين يغتصبون فتاة عمرها 14 سنة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب