مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

21 ديسمبر 2019 - 09:06 م

فاجأ الإعلامي بقناة الجزيرة السوري فيصل القاسم، متابعيه على موقع "تويتر" حيث رد على تغريدة بلفظ "خارج".

وكان "القاسم" قد أعاد نشر تغريدة تزعم أن الكيان الإسرائيلي اختار شقيقة له في منصب قضائي.

وعلق "القاسم" على التغريدة قائلًا: " تسلم ***.. إلى أي جنرال من جنرالات الجزائر تتبع يا رعاك الله"، مضمنًا تغريدته بلفظ خارج.