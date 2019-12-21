«السلحدار» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب

أمير سعد
أعلن أدهم السلحدار المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي ومحمد فوزي.
خط الدفاع: محمد هاشم، محمد مجدي الجمل، محمد عمار، أحمد أيمن ومحمود البدري.
خط الوسط: محمود دونجا، محمد بيومي، عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد صادق، همام طارق، بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي.
خط الهجوم: بنسون شيلونجو، محمد الشامي، حازم مرسي .
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