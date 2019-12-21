  • السبت 21 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شبح "أنفلونزا الخنازير" يهدد الدقهلية.. والأطباء يؤكدون تحور" الفيروس"

وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير

احمد موسى

"موسى" يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب

صلاح

صلاح أول لاعب عربي ومصري يتوّج بجائزة أفضل لاعب

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

ليفربول بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

أرشيفية

نكشف مصير «الإخوان» حال المصالحة مع قطر

أرشيفية

الحيتان تثير الذعر بمطروح.. والبيئة تعلق

رشيفية

بعد البريطانية.. هل تعود السياحة الروسية إلى مصر قريبًا؟

الجزيرة

مذيع الجزيرة يصدم جمهوره بلفظ خارج

الزمالك

ساحر بالزمالك لفك النحس بشرط عدم المساس بالأهلي

أرشيفية

شبورة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس غد الأحد

في مونديال الأندية..

صلاح أول لاعب عربي ومصري يتوّج بجائزة أفضل لاعب

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نجم ريال مدريد يرشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

#

قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي

#

«صلاح» ضمن أفضل 100 لاعب بالقرن الـ21

#

أول تعليق لـ "رونالدو" عقب خسارة جائزة أفضل لاعب بالعالم

توّج المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، السبت، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت في قطر.

وانتزع ليفربول اللقب بعدما تغلب على فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة العالمية.

بذلك، أصبح صلاح أول لاعب مصري يعانق كأس العالم للأندية، وكذلك أول لاعب عربي ومصري يفوز بجائزة أفضل لاعب في العرس العالمي.

وحصد برونو هنريكي لاعب فلامينغو البرازيلي جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في البطولة.

كما تعد هذه هي البطولة الثالثة التي يتوّج بها صلاح مع ليفربول، الذي انضم لصفوفه في صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، بعدما فاز مع الفريق الإنجليزي ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في عام 2019. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» متحدث الرئاسة يزف بشرى سارة بشأن الأجور
» حماس: إسرائيل تنتهك حقوق مسيحيي غزة
» ننشر أسعار الدولار اليوم السبت
» «الصين» تعاقب مسعود أوزيل بسبب دعمه للإيجور
» حسان دياب: لبنان بحاجة لحكومة مستقلين
» الـ«فيفا» يكشف حقيقة سحب تنظيم المونديال من قطر
» "حد يلقى الدلع وميدلعش".. فى المترو «دلع جزمتك»
» مدرس يعتدي جنسيًا على عشرات التلاميذ داخل الفصل
» إثيوبيا تفاجئ الجميع بموعد ملء بحيرة سد النهضة
» برشلونة يحقق فوزًا كبيرًا على ألافيس
» أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 660 جنيهًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب