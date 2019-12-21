الرئيس النيجيري: الإرهاب أكبر مشاكل مجموعة سيدياو

21 ديسمبر 2019 - 10:20 م

قال الرئيس النيجيري، محمد بخاري، السبت، إن الإرهاب هو أكبر مشاكل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).



جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للنسخة الـ 56 من "اجتماع رؤساء دول وحكومات سيدياو"، الذي انعقد بالعاصمة أبوجا.

وأوضح بخاري، أن "الإرهاب هو أكبر مشكل تعاني منه سيدياو". مؤكدا على ضرورة اتخاد إجراءات مشددة من أجل إنهائه.

وفي السياق، وصف الأحداث الإرهابية في النيجر بـ"المؤسفة". مردفا "تشهد المنطقة أحداث إرهابية منذ سنوات، وحان الوقت لإنهائها".

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أودى هجوم إرهابي في منطقة "تيلابيري" جنوب غربي النيجر، بحياة 70 شخصا.

من جهته، أفاد الرئيس النيجري محمدو إيسوفو، بأن خطر الإرهاب يتهدد اقتصاد وسكان المنطقة.

وأردف أن "المنطقة تعاني من أحداث إرهابية يوميا". مؤكدا على ضرورة "تأسيس منطقة سلام وأمن بشكل عاجل".