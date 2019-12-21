مصرع 6 أشخاص جراء حريق في لاس فيغاس الأمريكية

21 ديسمبر 2019 - 11:10 م

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، السبت، جراء اندلاع حريق في بناء بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.



وحسب أخبار محلية، اندلع الحريق في الطابق الأول من البناء، قبل أن يندلع بسرعة في الطابقين الثاني والثالث.

وقال مسؤولون، إن الحريق أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 13 آخرين.