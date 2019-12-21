"موسى" يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب

21 ديسمبر 2019 - 10:20 م

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن التعديل الوزاري، متسائلًا: «هل يمكن إعلان تعديل وزاري غدًا؟»، كاشفا أنه قد يتم عرض أسماء المرشحين للتعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على البرلمان غدا.



وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أنه من المرجع تغيير من 8 إلى 10 حقائب وزارية، وربما يكون التغيير الأكبر في القطاع الخدمي، فضلا عن دمج بعض الوزارات، معقبا: «إحنا بنشكر كل الناس، مفيش حد بيستمر طول العمر».

