وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير

21 ديسمبر 2019 - 10:00 م

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، حقيقة انتشار أنفلونزا الخنازير، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد عن انتشار هذا النوع من الإنفلونزا.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد على، مساء السبت أن الأنفلونزا المنتشرة حاليًا هي أنفلونزا موسمية وهذا هو الموسم الخاص بها، وهي تتفاوت بين حالات متوسطة وبسيطة وشديدة، مشيرًا إلى أن أنفلونزا الطيور لا تنقل من إنسان إلى إنسان ولكن قد تنتقل من الطيور إلى الإنسان.



وأشار إلى أن أنفلونزا الطيور الإصابة بها حالات فردية وهي غير منتشرة، لافتَا إلى أن فيروس لإنفلونزا يصيب ملايين من الناس كل عام.

