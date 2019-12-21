» "موسى" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الطريق الدائري

21 ديسمبر 2019 - 11:52 م

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن توقيع وزير النقل بروتوكول لتطوير الطريق الدائري بقيمة 4،5 مليار جنيه كان مفاجأة، معقبا: "حاجة محترمة، مصر مبتسبش حاجة، مبروك عليكم الدائري هيتظبط".



وأوضح "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الطريق الدائري سيكون 7 حارات بدلا من 4 حارات، منوها بأن الطريق الدائري كان دائما مزدحما، معقبا: "ممكن تقعد على الدائري ساعتين ودايما كان أحمر".

