» "موسى" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الطريق الدائري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن توقيع وزير النقل بروتوكول لتطوير الطريق الدائري بقيمة 4،5 مليار جنيه كان مفاجأة، معقبا: "حاجة محترمة، مصر مبتسبش حاجة، مبروك عليكم الدائري هيتظبط".
وأوضح "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الطريق الدائري سيكون 7 حارات بدلا من 4 حارات، منوها بأن الطريق الدائري كان دائما مزدحما، معقبا: "ممكن تقعد على الدائري ساعتين ودايما كان أحمر".
وأضاف أن بنكي الأهلي ومصر سيتحملان جزء من تكاليف التطوير، وذلك كان بمبادرة من محافظ البنك المركزي، حيث يأتي ذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به البنوك في مصر، لافتا إلى أن المرحلة الأخيرة من مشروع شبكة الطرق ستبدأ في أول يوليو المقبل، مطالبا بتطوير كوبري 15 مايو والمحور.