"بكري" يكشف ملامح التعديل الوزاري المحتمل

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أديب

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كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مرشح لتولي وزارة للعدل في التعديل الوزاري الجديد.
وقال "بكري"، في تدوينه عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: "معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان".
وتابع: "المعلومات تشير إلى احتمال أن يطال التعديل من 8 إلى 10 وزراء، والحركة تحوي مفاجآت مهمة، ورئيس الوزراء باق في منصبه".
وأضاف: "من المرجح اختيار السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، وزيرًا للزراعة بدلًا من عز الدين أبوستيت، ونيفين جامع وزيرًا للصناعة والتجارة".

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