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تعليق ناري لـ"أديب" على التعديل الوزاري المنتظر

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تعليق ناري لـ"أديب" على التعديل الوزاري المنتظر

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه يتردد أن البرلمان سيناقش أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري غدا، مشيرًا إلى أن إيجاد وزير في مصر ليس سهل، حيث لم يعد الأمر مغنم.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه من المرجح أن الوزراء الجدد سيكونون من داخل الوزارات، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على الاستثمار، حيث تم تمهيد الأرض لجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أنه يجب إظهار مصر على أنها واحة خضراء للاستثمار، معقبا: "فاضل على الحلو دقة"، مؤكدًا أن مصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمار، معلقا: "مصر عروسة، وعندنا كل حاجة جاهزة لاستقبال مزيد من الاستثمارات".
وشدد "أديب" على ضرورة أن يكون هناك انحياز للطبقات الفقيرة والمتوسطة من أعضاء التعديل الوزاري المرتقب، معقبا: "نحن نحتاج إلى ثورة إدارية".
وأردف بالقول إن الرئيس جمال عبد الناصر سواء مختلف أو متفق معه له ميزة واحدة وهى الانحياز للفقراء، وهو ما تحتاجه مصر الآن، مضيفا: "يا جماعة محدش بيشمت في وزير ماشي".
وتابع أن الأمور لا تدار بهذا الوضع، فالوزير الراحل عن الوزارة هو موظف عام، والوزير القادم يستكمل خطته، مطالبا بأن يكون هناك محاسبة للمقصرين.
وعن وجود وزارة الإعلام في التعديل الوزاري مرتقب، أوضح أنه أصبح هناك حرية في التعبير في الرأي، "مش سويسرا بس الوضع أفضل"، منوها بأن وجود وزير إعلام أو عدم وجود وزير هو أمر متعلق بهامش الحرية، معلقا: "عايزين فُسحة في الإعلام".

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