رد صادم من محمد رمضان على هجوم جلال الشرقاوي عليه

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رد الفنان محمد رمضان على الانتقادات اللاذعة التي وجهها له الفنان جلال الشرقاوي قبل أيام .

و وصف "الشرقاوي" رمضان بأن أعماله مسيئة للفن والمجتمع المصري وأنه "ممثل عادي".

وقال رمضان في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" : كتر خيره .. دي رؤية واحنا في بلد ديمقراطي وكل واحد من حقه يقول رأيه.

وأضاف: دكتور جلال الشرقاوي أنا بحترمه ويقول رأيه براحته هو حر .. أنا بكن له كل الاحترام والتقدير نظرًا لعطائه الطويل في مجال الفن.

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