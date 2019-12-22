» مطربة شهيرة تثير الجدل بعد مقارنتها بين أغانيها والقرآن الكريم

22 ديسمبر 2019 - 07:33 ص

أثارت المطربة أحلام موجة من الجدل بعد ردها الصادم على أحد متابعيها بشأن ألبومها الجديد .



وقال أحد المتابعين لأحلام : أحس ألبومك راح يحل مشاكلي .



لكن أحلام ردت عليه بمفاجأة قائلة: ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم .



أحد المتابعين عاتب أحلام على إحراج متابعها ، مطالبا بنصحه في السر وليس العلن.



لكن أحلام ردت قائلة: إنما الدين النصيحة .. وكتبت في العام وما قلت إلا الحق اللي ما يتخبى لا في السر ولا في العلن مادام حق ولا نخشى في الله لومة لائم .. ترى نحن مطربين بس مسلمين ومؤمنين .. الحمدلله (فيه شفاء).



