» زوجها: نعم .. أنغام ستخضع لعملية جراحية

أحمد عادل شعبان
أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ما تردد عن خضوع زوجته الفنانة أنغام لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة .
وقال "إبراهيم" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام .. هي بخير الحمدلله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها .
وأضاف: الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا لتخفيف الألم خلال عملية بسيطة .
وأردف: إن شاء الله في أقرب وقت هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها .. ربنا يشفي كل مريض".
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