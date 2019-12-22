» زوجها: نعم .. أنغام ستخضع لعملية جراحية

22 ديسمبر 2019 - 08:07 ص

أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم ما تردد عن خضوع زوجته الفنانة أنغام لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة .



وقال "إبراهيم" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام .. هي بخير الحمدلله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها .



وأضاف: الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا لتخفيف الألم خلال عملية بسيطة .



وأردف: إن شاء الله في أقرب وقت هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها .. ربنا يشفي كل مريض".

