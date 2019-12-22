» بعد "البريكست".. اتفاق تجارى قوى بين الولايات المتحدة وبريطانيا

22 ديسمبر 2019 - 09:24 ص

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورجان أوتاجوس" عن اتصال "مايكل بومبيو" وزير الخارجية بنظيره البريطاني "دومينيك راب" وبحثهم الخطط الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة قوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا، خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوربي فيما يعرف بـ" البريكست".

وأضافت في تصريحات صحفية أن "بومبيو" هنأ خلال الاتصال، أمس نظيره البريطاني علي إعادة اختياره في منصبه الوزاري بعد الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا والتي أسفرت عن فوز المحافظين، لافتة إلي أن الوزيرين ناقشا كذلك العمل علي مواجهة التحديات التي تفرضها إيران وروسيا والصين.