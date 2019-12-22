"مبروك عليكم".. موسى يفجر مفاجأة سارة للمواطنين

22 ديسمبر 2019 - 09:41 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل مشروع تطوير الطريق الدائري، قائلاً: "مبروك عليكم الدائري هيتظبط، وزير النقل المهندس كامل الوزير، وقع بروتوكولا لتطوير الطريق بقيمة 4.5 مليار جنيه".

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: حاجة محترمة، مصر مبتسبش حاجة، الوزير هيغير كل حاجة وهيظبط كل حاجة كل الطرق هتشوفوها بشكل تاني".

وأوضح "موسى" أن الطريق الدائري سيكون 7 حارات بدلاً من 4 حارات، منوها بأن الطريق الدائري كان دائما مزدحمًا، معقبًا: "ممكن تقعد على الدائري ساعتين ودايما كان أحمر".

و أعلن "موسى" عن مصادر تمويل المشروع قائلاً: "سيتم تحمل جزءًا من تكاليف التطوير، وذلك كان بمبادرة من محافظ البنك المركزي، حيث يأتي ذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به البنوك في مصر".