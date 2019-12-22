مفاجأة سارة من "ترامب" للصين

22 ديسمبر 2019 - 09:47 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفراجة قريبة للأزمة مع الصين حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان اتفاقا تجاريا أوليا قريبا جدًا.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عما يعرف باتفاق "المرحلة واحد" في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصاديين في العالم منذ الشهر والتي أدت إلي اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي، والذي بناء عليه وافقت الولايات المتحدة علي خفض جزء من الرسوم الجمركية علي السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.