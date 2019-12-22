» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ"زعيم الثغر"

22 ديسمبر 2019 - 10:10 ص

يختتم فريق الأهلى استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين على استاد القاهرة فى الجولة العاشرة من منافسات الدورى العام.

ومن المقرر أن يعلن السويسرى "فايلر"، قائمة الفريق لمعسكر المباراة عقب انتهاء المران الختامي اليوم والذى يحتضنه ملعب التتش بالجزيرة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز فى 7 مباريات على حساب سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي، حيث حقق الفريق العلامة الكاملة من 7 انتصارات فى المسابقة المحلية.