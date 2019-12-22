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شاهد.. أول ظهور لـ يسرا اللوزي بعد الحمل

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بالصورة.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار
بالصورة.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار
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علا خطاب

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شهد حفل نايل دراما، أول ظهور للفنانة يسرا اللوزي، بعد إعلانها عن حملها الثاني حيث من المقرر أن تضع فى عام 2020.

وظهرت يسرا اللوزى في الصور المتداولة ويبدو عليها علامات الحمل حيث بدا وزنها زائدًا.

وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى في بداية العام المقبل.

كما تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "بخط الإيد" مع الفنان احمد رزق.




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