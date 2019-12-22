» مليار دولار من "إيكواس" لمكافحة هؤلاء في أفريقيا

22 ديسمبر 2019 - 10:42 ص

اعتمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" خطة عمل بقيمة مليار دولار لمكافحة المتشددين في المنطقة، دون أن تتضح الخطوط العريضة لتنفيذ هذه الخطة والتي ستستمر لمدة 5 سنوات، جاء ذلك خلال قمة "أبوجا".

وأضاف جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية" إيكواس" في ختام القمة أن المؤتمر اعتمد خطة العمل 2020/2024 للقضاء علي الإرهاب في المنطقة واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها، لافتًا إلى أنه سيتم تمويل هذه الميزانية من الموارد الداخلية بقيمة مليار دولار وموضحًا أن تنفيذ الخطة يستلزم 2.3 مليار دولار وبالتالي لابد من تضامن الشركاء الدوليين لتأمين باقي المبلغ.

في سياق متصل ناشدت المنظمة الإقليمية وضع القوي المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مما يمهد الطريق أمام حصولها علي تمويل من الأمم المتحدة كما دعت إلي أن تكون قوة الأمم المتحدة في مالي" مينوسما" متمتعة بتفويض هجومي".

جدير بالذكر أن رئيس مفوضية" إيكواس" أكد ضرورة التحرك ضد المتشددين في المنطقة لافتًا إلي ازدياد الهجمات الإرهابية بنسبة تقارب 80% مقارنة بـ2018 ما تسبب بمقتل أكثر من 1800 شخص.