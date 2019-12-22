بلاغ عاجل لوزيرة الصحة والسبب صادم

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تقدم الدكتور حسام موافي رائد طب الباطنة، ببلاغ رسمي على الهواء لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قائلاً: "هل يعقل أن الشعب كله عنده نقص في فيتامين د، لازم حد مسئول يبحث وراء هذا ".

 وأكد "موافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن معظم الشعب المصري مصاب بنقص قي فينامين "د"، متسائلا: "هل هذه التحاليل صحيحة؟".

 وتابع: "هذه التحاليل تصاحبها حملة إعلانية ما يثير الشكوك فيها، مشيرًا إلى أن علاج نقص هذا الفيتامين وتحليلاته باهظة الثمن".

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