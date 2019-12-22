بالأسماء.. ملامح التشكيل الوزاري المرتقب

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متابعات- الدويني فولي

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مصطفى مدبولى

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ملامح التشكيل الوزاري المرتقب إعلانه في غضون ساعات قليلة. 

وكتب في سلسلة تغريدات علي صفحته بموقع "تويتر" إن التشكيل يتضمن 6 حقائب وزارية وتبديل 4 آخرين عن النحو التالي: 
التعديل الجديد برئاسة مصطفى مدبولي
أسامه هيكل وزيرًا للإعلام
عمر مروان وزيرًا للعدل
محمد منار وزيرًا للطيران المدني
علاء فؤاد وزيرًا لشئون مجلس النواب
رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي
نيفين جامع للصناعة
نيفين القباج وزيرة للتضامن
هاله السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية
سيد القصير وزيرًا للزراعة
وسيتم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء.

وكشف بكري أيضًا عن بقاء وزراء الصحة والتموين وقطاع الأعمال والثقافة والأوقاف  في مناصبهم




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