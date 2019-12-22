بالأسماء.. ملامح التشكيل الوزاري المرتقب

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متابعات- الدويني فولي
محمد منار وزيرا للطيران المدني
— مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019
محمد منار وزيرا للطيران المدني
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