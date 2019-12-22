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أحذري هذه الأنواع من الشامبو و مستحضرات التجميل تسبب السرطان

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متابعات - أمينة عبد العال

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السرطان

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الشامبو

أطلق المعهد الاتحادي الألماني تحذير من احتواء بعض مستحضرات العناية والتجميل علي مواد ضارة بالصحة وقد تسبب السرطان، خاصة تلك التي تحتوي علي مادة " البارابين والبارافين"  مثل الشامبو وجل الاستحمام واحمر الشفاه والكريمات.

وأشار المعهد إلي أن مادة" البارابين" قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم ، أما مادة " البارافين" فهناك شبهات حول أنها مادة مسرطنة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

جدير بالذكر أن هذه المواد تظهر في مستحضرات التجميل بمسمي " ميثيل بارابين أو إيثيل بارابين، أو بارافينوم ليكويدوم" أو زيت معدني" ولضمان تجنب هذه المخاطر يجب أن يتم اختيار منتجات لا تحتوي علي هذه المواد.

 


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