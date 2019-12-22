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محافظ الدقهلية يتفقد قافلة عنيك في عنينا بـ" بلقاس"

الحياة السياسية

محافظ الدقهلية يتفقد قافلة عنيك في عنينا بـ" بلقاس"
محافظ الدقهلية يتفقد قافلة عنيك في عنينا بـ" بلقاس"
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متابعات - سارة أشرف

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محافظ الدقهلية

عنيك في عنيان

محاربة العمي

تفقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية قافلة مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى التى أقيمت بقرية حفير شهاب الدين ببلقاس والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية واوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء وسط إقبال كثيف من الاهالى.

وخلال زيارته لفعاليات القافلة اطلع محافظ الدقهلية على مسار عمل القافلة بداية من استقبال الاهالى من قرى النقعة والمركزية و22و23 و24و51 والاهالى من التجمعات القروية المجاورة وتسجيلهم ثم توقيع الكشف الطبى عليهم فى مجالات العيون المختلفة ثم صرف الدواء لهم وبالتوازى مع ذلك عمل مقاسات نظارات طبية للحالات التى يصف لهم الاطباء و تسجيل الحالات التى تحتاج الى اجراء جراحات عيون تمهيدا لاجراءها فى اقرب فرصة كل ذلك بالمجان تماما

وفى كلمته خلال فعاليات القافلة اشاد الدكتور ايمن مختار بدور مؤسسة صناع الخير للتنمية ومبادرتها "عنيك فى عنينا" فى محاربة العمى على مستوى الجمهورية والحرص على النزل للقرى الاشد احتياج والتى من بينها قرى الحفير التى تقام فيها قافلة اليوم وبخاصة النقعة والمركزية وباقى القرى المجاورة وتقديم خدمة متكاملة وذات جودة للاهالى فى مجالات الاكتشاف المبكر لامراض العيون وتقديم العلاج وعمل النظارات واجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما 

واوضح محافظ الدقهلية ان نشاط صناع الخير الفاعل فى مجال محاربة العمى يكمل دور الدولة فى مجال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لاهالينا فى كل شبر فى محافظة الدقهلية ونحن نقدم كل الدعوة لمثل هذه جهود ولكل منظمات المجتمع المدنى الجادة التى تهدف لخدمة المواطن

واكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير ان قافلة قرية الحفير تم الاعداد لها لكى توقع الكشف فى مجالات العيون المختلفة على اكثر من 900 مواطن من الاهالى ممن يعانون مشكلات صحية فى مجال العيون وان اقبال الاهالى على القافلة بهذا العدد الضخم على مدار ساعات عملها يعكس مدى الثقة التى حظيت بها مبادرة عنيك فى عنينا على مستوى الجمهورية وبخاصة ان المبادرة نظمت عدد من القوافل الناجحة بقرى الدقهلية ومن بينها قافلة تم تنظيمها مؤخرا بقرية المحفوظة بمركز بلقاس

من جانبها اوضحت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا ان المبادرة اتسع نشاط عملها جغرافيا فى مجال محاربة العمى امس الجمعة ليشمل بجانب اطلاق قافلة قرية الحفير بشمال مصر تنظيم قافلة موسعة باقصى جنوب مصر للكشف فى مجال العيون على اهالى قرية الحبيل مركز البياضية محافظ الاقصر وان عنيك فى عنينا مستمرة فى تقديم خدماتها النوعية فى مجالات محاربة العملى للاهالى فى القرى الاشد احتياج فى كل محافظات مصر حيث يتم التنسيق لتصل خدمات المبادرة الى الاهالى فى محافظة الوادى الجديد من خلال تنظيم قافلة بقرية بولاق مركز الخارجة قريبا

 


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