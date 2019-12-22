  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد راجح

السجن 15 سنة لـ "راجح" بقضية شهيد الشهامة

الحوت الازرق

شاهد.. الحوت الأزرق يثير الرعب على شواطئ مطروح

ارشيف

وفاة حكم دولى بالسرطان

هالة زايد

بلاغ عاجل لوزيرة الصحة والسبب صادم

ارشيف

بالصور.. كبار الشخصيات فى عزاء شقيقة مرتضى منصور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بالأسماء.. ملامح التشكيل الوزاري المرتقب

المغامسي

المغامسي: يجوز للمرأة الذهاب للأفراح كي تتزوج

أماني الخياط تفجر مفاجأة عن طردها من أون تي في

"كبسولة" تعيد أمانى الخياط من جديد على الشاشة

السعودية

هزة أرضية قبالة السواحل السعودية

صلاح

وزير الرياضة يوجه رسالة لـ"صلاح"

السجن 15 سنة لـ "راجح" بقضية شهيد الشهامة

قضايا وحوادث

محمد راجح
محمد راجح
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

السجن 15 عاما لرئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى

#

تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

#

تعليق مفاجيء من والد محمود البنا على وفاة جدة "راجح"

#

بعد إفلاته من «الإعدام».. تعرف على عقوبة قاتل «شهيد الشهامة»

شهيد

شهامة

راجح

محكمة جنايات طفل

عاقبت محكمة جنايات الطفل بمركز تلا، المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن 15 سنة ومصادرة السلاح، وإسلام إسماعيل بالسجن 5 سنوات، فى القضية رقم 77 جنايات الطفل، والمعروفة إعلاميا بـ "شهيد الشهامة".

وظهر المتهم محمد راجح وسط حراسة مشددة داخل قاعة محكمة شبين الكوم الابتدائية، مرتديا اللون الأبيض.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم على المتهمين في جلسة اليوم، حيث تم الدفع بتشكيلات أمنية وقوات من الأمن المركزى وسيارات الإطفاء والحماية المدنية مع غلق الشوارع المؤدية للمحكمة لزيادة التأمين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إسترالية تختار"أسوان" اسما لطفلها
» أحذري هذه الأنواع من الشامبو و مستحضرات التجميل تسبب السرطان
» دانا حلبي تتصدر تريند جوجل بالسعودية.. فمن هي؟
» إغلاق المطعم الكوري الشمالي الوحيد في الشرق الأوسط
» مليار دولار من "إيكواس" لمكافحة هؤلاء في أفريقيا
» شاهد.. أول ظهور لـ يسرا اللوزي بعد الحمل
» "الجونة" يتعاقد مع البرتغالى بيدرو بارني
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ"زعيم الثغر"
» بعد "البريكست".. اتفاق تجارى قوى بين الولايات المتحدة وبريطانيا
» رسالة نارية من رضا عبد العال للاعبي نادي الزمالك
» زوجها: نعم .. أنغام ستخضع لعملية جراحية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب