السجن 15 سنة لـ "راجح" بقضية شهيد الشهامة

22 ديسمبر 2019 - 11:51 ص

عاقبت محكمة جنايات الطفل بمركز تلا، المتهم محمد أشرف راجح، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن 15 سنة ومصادرة السلاح، وإسلام إسماعيل بالسجن 5 سنوات، فى القضية رقم 77 جنايات الطفل، والمعروفة إعلاميا بـ "شهيد الشهامة".

وظهر المتهم محمد راجح وسط حراسة مشددة داخل قاعة محكمة شبين الكوم الابتدائية، مرتديا اللون الأبيض.

ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم على المتهمين في جلسة اليوم، حيث تم الدفع بتشكيلات أمنية وقوات من الأمن المركزى وسيارات الإطفاء والحماية المدنية مع غلق الشوارع المؤدية للمحكمة لزيادة التأمين.