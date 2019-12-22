» إسترالية تختار"أسوان" اسما لطفلها

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صدى البلد

أسوان

سائحة إسترالية

جداليا



اختارت جداليا، سائحة إسترالية، اسم "أسوان" لابنها، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، حبها لمصر ، قائلة :" المسئولين الأمنيين في المطارات يتعجبون من الاسم، عندما يقرأون اسم ابنها، سائلين بتعجب: هل فعلا اسمه أسوان؟!.

وأجري برنامج "صدى البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، حوارًا مع "أسوان"، الذي قال إن معنى اسمه يعبر عن مكان ومدينة ما في مصر جميلة ورائعة بآثارها، كاشفًا أنه زار مدينة أسوان مرات عدة من قبل، وأكثر ما يعجبه الأماكن المصرية الساحرة والأطعمة المصرية.

وعقب علي تعامد الشمس على قصر معبد قارون بالفيوم، الذي يحدث في 21 ديسمبر من كل عام، قائلا:"إن المصريين القدماء تركوا لنا حدثًا نادرًا من خلال حسابات فلكية دقيقة".

وأعربت "جداليا"، التي تتحدث العربية أيضًا، وسكنت في الإسكندرية لفترة طويلة قبل انتقالها إلى إستراليا عن حبها للظواهر الفلكية المتصلة بالشمس والقمر والنجوم والسماء أنه يجب أن نشكر الفراعنة على هذا الحدث الفريد الذي يحدث سنويًا.

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