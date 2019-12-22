  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ياسين التهامي بمنزل برلمانى لإحياء حفل ديني

كلب "التهامي" يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

أرشيفية

تفاصيل عملية "سرية" للموساد الإسرائيلى فى دولة عربية

علي جمعة

جمعة: الزواج العرفي ليس زنا وجائز بشرط

بالفيديو..رانيا بدوي: عمرو أديب عايز حتة من القُصه

رانيا بدوى: ده الخطر الحقيقى

صلاح

"صلاح" يزين قائمة "كاف" لأفضل لاعب أفريقي

الشيخ خالد الجندي

عامل مراتك زى ما ربنا قال مش زى ما أمك عايزة

الشهيد أحمد المنسي

وصية الشهيد "المنسى" توقف تصوير مسلسل "الاختيار"

مدبولي

بالأسماء.. 10 وزراء و12 نائبا في التعديل الوزاري الجديد

شهيد الشهامة

«إزاي دول يعيشوا».. انهيار والد شهيد الشهامة بعد النطق بالحكم

الحوت الازرق

أول رد من "البيئة" على صوت الحوت الأزرق بمطروح

الجندى:

عامل مراتك زى ما ربنا قال مش زى ما أمك عايزة

الحياة السياسية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عطية: لو قولت ربنا مش موجود مش ذنب

#

«ماني»: «ميسي» و«رونالدو» الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

#

السيسي: يوم ما أطلب تفويض مش هينزل أقل من ملايين

#

«طلع ما بيعرفش»..حكايات زوجات ما زِلن عذارى



أكد الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن التخلي عن تعاليم القرآن بخصوص تعامل الرجل مع المرأة، يعتبر ترك الهدي الإسلامي والقرآن الكريم. 

وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،أن الرجل أحيانا يتعامل مع المرأة كأميرة مُتوجة وأحيانا أخرى كـ"جارية" وشيء من متاع الحياة ليس أكثر من ذلك". 

وتابع :" أنا بنتكلم في الموضوع دا لحديث بعض الرجال المسلمين عن التعامل مع المرأة لابد وأن يتناسب مع البيئة التي يعيش بها، موضحًا أن العلاقة يجب كما ذكرها القرآن الكريم، معقبا :"عامل مراتك زي ما ربنا قال مش زي ما أمك عايزة ". 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: الاقتصاد الرقمي15% من الناتج المحلي الدولى بـ 12 تريليون دولار
» قتلى وجرحى فى حريق بـ"لاس فيجاس"
» "ماكدونالدز" تكشف حقيقة "مأساة بيرو"
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بـ فستان مكشوف
» بعد شائعات الانفصال.. أول ظهور لـ دينا الشربينى مع الهضبة بالرياض
» مدينة بـ 3 مليارات دولار للمشردين في هذه البلدة
» أول ظهور لـ أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية
» أول نظام أمنى غير قابل للاختراق برعاية سعودية
» أسترالية تختار"أسوان" اسمًا لطفلها
» احذري هذه الأنواع من الشامبو ومستحضرات التجميل تسبب السرطان
» دانا حلبي تتصدر تريند جوجل بالسعودية.. فمن هي؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب