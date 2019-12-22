بالأسماء.. 10 وزراء و12 نائبا في التعديل الوزاري الجديد

22 ديسمبر 2019 - 12:49 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، وشمل العديد من الحقائب مع تغير وتبديل حقائب أخري







وجاء التشكيل وفقا لخطاب رئيس الجمهورية كالتالى:





1- وزير الاستثمار والاصلاح الإداري مصطفى مدبولي (إلى جانب رئاسة الوزراء)





2- خالد عناني وزيرا للسياحة والآثار.





3- عمر مروان وزيرا للعدل.





4- هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.





5- رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي.





6- أسامة هيكل وزيرا الدولة للإعلام.





7- محمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني.





8- نيفين القباج وزيرا للتضامن الاجتماعي.





9- محمد مرزوق القصير وزيرا للزراعة.





10- نيفين جامع وزيرا للتجارة والصناعة.





11- علاء فؤاد أبوالحسن وزيرا للمجالس النيابية.





12- غادة لبيب نائبا لوزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي.





13- طارق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.





14- منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.





15- أيمن عاشور نائبا لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات.





16- رضا حجازي نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.





17- أحمد محمد ضاهر محد حسن نائبا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطوير التكنولوجي.





18-علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.





19- مصطفى الصياد نائبا لوزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





20- سيد إسماعيل علي أحمد، نائبا لوزير الإسكان لشئون البنية الأساسية.





21- رافت فهمي نائبا لوزير الاتصالات لشئون البنية التحتية.





22- غادة شلبي نائبا لوزير الساحة والآثار لشئون السياحة.





