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أول ظهور لـ أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية

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أنغام
أنغام
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علا خطاب

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السعودية

انغام

حصوة كلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة أنغام، في أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية، خلال اليومين الماضيين.

وقد وصلت أنغام، صباح اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لحفلها المقبل في موسم الرياض الترفيهي، غدًا الاثنين الموافق 23 من ديسمبر.

وظهرت أنغام في الصور المتداولة، لحظة وصولها للفندق بالرياض، لإجراء البروفات الخاصة بالحفل، وبصحبة المايسترو الشهير وليد فايد.

وتعتبر هذه الصورة، هي الظهور الأول لـ"أنغام"، بعد تعرضها لوعكة صحية، لأنها تعاني من وجود حصوة على الكلى، وقامت بتركيب دعامة حتى تستطيع إحياء حفلاتها الغنائية بشكل طبيعي.

من جانبها، أكدت رندا رياض، مديرة أعمال النجمة أنغام أن الحالة الصحية لأنغام مستقرة كما تتواجد بمنزلها وستقوم بإحياء الحفلات الغنائية الخاصة بها بشكل طبيعي وفي مواعيدها المحددة.



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