» مدينة بـ 3 مليارات دولار للمشردين في هذه البلدة

22 ديسمبر 2019 - 01:17 م

أعلنت جماعة "مواطنون مرة أخرى" عن مشروع بناء مدينة حديثة للمشردين الذين لا مأوى لهم، في ولاية كاليفورنيا بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أنه سيتوافر في منازل وشقق المدينة كل وسائل الراحة مثل أجهزة التليفزيون ومستشفي ومرافق رعاية صحية ومطاعم ومقاهي، كما سيوجد بها أنفاق تحت الأرض من أجل تقليل اضطراب حياة المواطن المشرد الذي اعتاد العيش بلا مأوى.

جدير بالذكر أن المدينة المقترحة سيتم بناؤها علي مساحة 300 فدان من مجموعة من البنايات المختلفة المؤلفة من 16 طابق، وسيتم توفيرها للمشردين مجانا، وستكون جاهزة خلال 11 عاما فقط حيث من المقترح افتتاحها عام 2031، ويبلغ عدد المشردين في الولاية 150 ألف شخص.