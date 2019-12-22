» بعد شائعات الانفصال.. أول ظهور لـ دينا الشربينى مع الهضبة بالرياض

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عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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الرياض

عمرو دياب

انفصال

دينا الشربينى

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحطة وصول الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، لمقر إقامتهما في أحد الفنادق الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية، قبل ساعات من إقامة حفل أمس السبت.

وقدم عمرو دياب خلال حفله في مهرجان ميدل بيست 3 أغنيات بمشاركة الـDJ العالمي Re3hab من بينها أغنيته يوم تلات، بشكل موسيقي جديد.

وحرص عدد من النجوم على التواجد مع عمرو دياب على خشبة المسرح.

وكان بصحبة عمرو دياب على خشبة المسرح كل من دينا الشربيني وشيكو وهشام ماجد وعمرو يوسف.


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