  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ياسين التهامي بمنزل برلمانى لإحياء حفل ديني

كلب "التهامي" يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

أرشيفية

تفاصيل عملية "سرية" للموساد الإسرائيلى فى دولة عربية

علي جمعة

جمعة: الزواج العرفي ليس زنا وجائز بشرط

بالفيديو..رانيا بدوي: عمرو أديب عايز حتة من القُصه

رانيا بدوى: ده الخطر الحقيقى

صلاح

"صلاح" يزين قائمة "كاف" لأفضل لاعب أفريقي

الشيخ خالد الجندي

عامل مراتك زى ما ربنا قال مش زى ما أمك عايزة

الشهيد أحمد المنسي

وصية الشهيد "المنسى" توقف تصوير مسلسل "الاختيار"

مدبولي

بالأسماء.. 10 وزراء و12 نائبا في التعديل الوزاري الجديد

شهيد الشهامة

«إزاي دول يعيشوا».. انهيار والد شهيد الشهامة بعد النطق بالحكم

الحوت الازرق

أول رد من "البيئة" على صوت الحوت الأزرق بمطروح

رغم البرد..

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بـ فستان مكشوف

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

زوجة عماد متعب تشعل مواقع التواصل بـ فستان قصير

#

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير "جريئة"

#

بـ"فستان قصير" دينا تشعل مواقع التواصل

#

بـ"إطلالة شتوية" رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل

انستجرام

رانيا يوسف

فستان

برد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" مجموعة صورة جديدة لها، في أحدث جلسة تصوير، ولكن ما أثار ضجة هو ارتدائها فستان صيفى في هذا الجو البارد.

وظهرت رانيا يوسف في الصور بإطلالة صيفية، مرتيدة فستانًا صيفيًا مشجرًا باللون الأبيض وبه بعض الألوان البرتقالية، مكشوف الصدر والأكتاف وهو ما علق عليه الجمهور:"صيفى فى عز البرد ".

واختارت مجموعة من الإكسسوارات الأنيقة عبارة عن عقد طويل حول الرقبة، وقرط دائرى باللون الفضى مع مجموعة من الخواتم لليد.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت فى المكياج على اللون الأسود كأيشادو للعيون والرموش، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر أبرز جمال أنوثتها.


View this post on Instagram

Good morning?? hope everyone had a wonderful weekend!

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: الاقتصاد الرقمي15% من الناتج المحلي الدولى بـ 12 تريليون دولار
» قتلى وجرحى فى حريق بـ"لاس فيجاس"
» "ماكدونالدز" تكشف حقيقة "مأساة بيرو"
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بـ فستان مكشوف
» بعد شائعات الانفصال.. أول ظهور لـ دينا الشربينى مع الهضبة بالرياض
» مدينة بـ 3 مليارات دولار للمشردين في هذه البلدة
» أول ظهور لـ أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية
» أول نظام أمنى غير قابل للاختراق برعاية سعودية
» أسترالية تختار"أسوان" اسمًا لطفلها
» احذري هذه الأنواع من الشامبو ومستحضرات التجميل تسبب السرطان
» دانا حلبي تتصدر تريند جوجل بالسعودية.. فمن هي؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب