» "ماكدونالدز" تكشف حقيقة "مأساة بيرو"

22 ديسمبر 2019 - 02:10 م

أكد المدير العام للشركة المشغلة لمطاعم "ماكدونالدز" أن جهاز المشروبات في المطعم الذي شهد وفاة اثنين من عماله صعقا بالكهرباء، كان بسبب عطل كهربائي بالآلة ولم يتم إبلاغ إدارة الصيانة.

في سياق متصل نظم حوالي 80 شخصًا وقفة للاحتجاج ضد "ماكدونالدز" وتعبيرًا عن ضيقهم لموت العاملين.

وأعلن المدير العام لشركة اركوس دورادوس" خوسيه أندريد" المالكة لامتياز مطاعم "ماكدونالدز" في تصريحات صحفية: "المعلومات للأسف تقول إن الجهاز لم يكن يعمل وأصاب الناس بصدمات كهربائية ولم يعرف بذلك سوى المديرين المحليين، ولم يتم تصعيد المسألة من أجل اتخاذ إجراء فوري".

جدير بالذكر أن الشرطة ذكرت أن العاملين كارلوس جابريل 19 عاما، والكساندرا أنتونيلا بوراس18 عاما، توفيا صعقا بالكهرباء الأحد الماضي في حي بوبلو ليبر بالعاصمة ليما، خلال تنظيفهما لمطبخ المطعم.