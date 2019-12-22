جمعة: الزواج العرفي ليس زنا وجائز بشرط

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أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الزواج العرفي جائز بشرط أن يستوفى شروطه، معقبًا: "الزواج العرفي ليس له علاقة بالشرع، وإنما هو مسألة اجتماعية، وإذا استوفى شروطه الاجتماعية فهو جائز اجتماعيًا".

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، قائلا: "ممكن واحدة في ثانوي تتزوج عرفيًا وتحمل وتجهض الحمل خوفا من أهلها، ده كده حرام"، منوهًا بأن الزواج العرفي ليس زنا.

وتابع: "الزواج له شروط يجب أن تتوافر كي يتم، منوهًا بأن هناك ظروفًا اجتماعية تقتضي اتخاذ بعض القرارات كامرأة توفى زوجها وترك لها معاش، وستتزوج مرة أخرى ولا تريد أن تفقد المعاش لظروف ما، فتتزوج حينها عرفيًا بمعرفة وحضور الجميع ولكن لا توثق عقد الزواج، ومن ثم يمكن الزواج عرفيًا في أضيق الحدود".

وواصل حديثه: "هناك أمور توصف على أنها "عيب" حتى لو كانت مباحة، معقبًا: "هل لو جت برنامج لابس تيشرت مكتوب عليه بحبك، مش حاجة حرام، بس ميصحش".

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