» قتلى وجرحى فى حريق بـ"لاس فيجاس"

22 ديسمبر 2019 - 02:23 م

تسبب حريق شب في مبني سكني من ثلاثة طوابق في قتل 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بوسط مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حسبما نشرت صحف محلية.

وأرجعت السلطات سبب الحريق إلى مواقد التدفئة، لافتة إلى أن السكان قفزوا من النوافذ للهرب من الحريق والدخان الكثيف.

وقال المحققون إن الحريق شب في محيط موقد في إحدى وحدات الطابق الأول وأن السكان أبلغوهم أن المبني الذي يبعد عدم مربعات سكنية عن مركز شارع فريمونت التجاري الشهير ليست به أي مصادر للتدفئة.

جدير بالذكر أن عمال الإطفاء الذين وصلوا لموقع الحريق في معالجة المصابين واستخدموا السلالم لإنقاذ عدد من السكان كانوا قد قفزوا بالفعل أو معلقين علي النوافذ، حسبما نشرت " سكاي نيوز عربية".