  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ياسين التهامي بمنزل برلمانى لإحياء حفل ديني

كلب "التهامي" يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

أرشيفية

تفاصيل عملية "سرية" للموساد الإسرائيلى فى دولة عربية

علي جمعة

جمعة: الزواج العرفي ليس زنا وجائز بشرط

بالفيديو..رانيا بدوي: عمرو أديب عايز حتة من القُصه

رانيا بدوى: ده الخطر الحقيقى

صلاح

"صلاح" يزين قائمة "كاف" لأفضل لاعب أفريقي

الشيخ خالد الجندي

عامل مراتك زى ما ربنا قال مش زى ما أمك عايزة

الشهيد أحمد المنسي

وصية الشهيد "المنسى" توقف تصوير مسلسل "الاختيار"

مدبولي

بالأسماء.. 10 وزراء و12 نائبا في التعديل الوزاري الجديد

شهيد الشهامة

«إزاي دول يعيشوا».. انهيار والد شهيد الشهامة بعد النطق بالحكم

الحوت الازرق

أول رد من "البيئة" على صوت الحوت الأزرق بمطروح

كلب "التهامي" يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

الحياة السياسية

ياسين التهامي بمنزل برلمانى لإحياء حفل ديني
ياسين التهامي بمنزل برلمانى لإحياء حفل ديني
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ياسين التهامي يثير الجدل: "كفاية هري..الكلب مش نجس"

#

اسم فتاة يثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

#

3 أسئلة عن الميراث تثير الجدل.. والإفتاء تحسم الأمر

#

خالد النبوى يثير الجدل بسبب تصريحاته عن "صلاح"

أثار الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، الجدل، بعد أن نشر صورًا له على صفحته الشخصية في "فيس بوك"، يداعب فيها كلبًا قال عنه إنه خاص بنجله "ياسين" ويدعى "كوستا".

وقال التهامي في منشوره: "الناس اللي بتهري ما حكم تربية الكلاب، وأنها نجسة، وحكم لعاب الكلب، والهوجة غير الإنسانية في قتل وسم وتعذيب الحيوانات، نتكلم بالحب والعقل والدين بردو، عن تجربة شخصية وبالصور، الترحيب والحفاوة اللي بيستقبلني بيها (كوستا) كلب الحراسة بتاع ياسين، بعد ما أرجع من السفر، أو الحفلة أو المكتب، كفيلة إنها تنسيني تعب ناس كتيييير بنقابله كل يوم".

وأضاف: "أما الدين فلا يوجد في القرآن ولا السنة حاجة قالت إن الكلب نجس، الكلب مذكور في القرآن كـ(فرد وصاحب) لأهل الكهف مش حارس ولا تابع ليهم (رابعهم كلبهم، سادسهم كلبهم، ثامنهم كلبهم)، وأن في القرآن حلال صيد الكلب (فكلوا مما أمسكن عليكم)، الصيد اللي الكلب هيجيبه ببقه وهينزل عليه لعابه!".

وتابع: "الأصل في الإسلام طهارة كل الحيوانات، ما لم يرد نص صريح بنجاستها، والمشكوك فيه طاهر حتى تثبت نجاسته، وإن الخنزير بذات نفسه طاهر، لحمه بس هو اللي حرام أكله".

واختتم نقيب المنشدين: "اللي يقولك الكلب نجس، قوله ربنا مخلقش حاجة نجسة.. من لا يرحم لا يُرحم". ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع من تربية الكلب في المنزل، مادام بعيدًا عن مكان الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى: "النبي يقول إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة"، مضيفًا: "أنه يفضل عند التعامل مع الكلب أن يكون هناك ملابس مخصصة في التعامل معه، حرصًا على لعابه لغلق باب الوسوسة من هذا الأمر".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المالية: الاقتصاد الرقمي15% من الناتج المحلي الدولى بـ 12 تريليون دولار
» قتلى وجرحى فى حريق بـ"لاس فيجاس"
» "ماكدونالدز" تكشف حقيقة "مأساة بيرو"
» رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بـ فستان مكشوف
» بعد شائعات الانفصال.. أول ظهور لـ دينا الشربينى مع الهضبة بالرياض
» مدينة بـ 3 مليارات دولار للمشردين في هذه البلدة
» أول ظهور لـ أنغام بعد تعرضها لوعكة صحية
» أول نظام أمنى غير قابل للاختراق برعاية سعودية
» أسترالية تختار"أسوان" اسمًا لطفلها
» احذري هذه الأنواع من الشامبو ومستحضرات التجميل تسبب السرطان
» دانا حلبي تتصدر تريند جوجل بالسعودية.. فمن هي؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب