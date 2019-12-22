إخلاء مبنى الخارجية من جميع الموظفين بشكل طارئ

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حريق بالخارجية

أخلت الأجهزة المختصة مبنى وزارة الخارجية بمنطقة بولاق أبو العلا بسبب نشوب حريق قبل قليل.

جاء هذا بحسب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، موضحًا أن الحريق اندلع بمبنى الوزارة ما استدعى إخلاءها بشكل طارئ.

وقال "حافظ" إن أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة قد انطلقت اليوم نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى.

وتابع أن ذلك أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى.

وذكر أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، وأنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكُد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني، مصرحًا بأنه جاري التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق.


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