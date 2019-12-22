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السعودية توضح سبب التهام "نمر" لشاب داخل حديقة الحيوان

السعودية توضح سبب التهام "نمر" لشاب داخل حديقة الحيوان

السعودية توضح سبب التهام "نمر" لشاب داخل حديقة الحيوان

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السعودية توضح سبب التهام "نمر" لشاب داخل حديقة الحيوان
السعودية توضح سبب التهام "نمر" لشاب داخل حديقة الحيوان
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محمد فضل

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أصدرت أمانة منطقة الرياض بالسعودية بيانًا حول واقعة هجوم نمر على شاب سوداني الجنسية بحديقة الحيوان في حي الملز أمس السبت.

وقالت الأمانة في بيانها إشارة إلى الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز :" تود الأمانة أن توضح أن الحادثة وقعت عند تمام الساعة 10:30 من صباح أمس، وبينما كان موظفو الحراسات الأمنية يؤدون مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة النمر البنغالي، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدمًا حبلًا أحضره معه مسبقًا، ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، فتمت مهاجمته من قِبل أنثى النمر".

وأضافت الأمانة أن إدارة الحديقة تبلغت بالأمر، فتدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم تخديره وإخراج الزائر “محمد عبدالمحسن” (24 عامًا)، سوداني الجنسية، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة من جسده.

وأشارت إلى أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ومن ثم نُقل إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج، كاشفةً عن أنه زعم أن دافعه وراء ذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.


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