زوجة تامر حسني تجبر مي عز الدين على الانسحاب من فيلمه

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تامر حسني ومي عز الدين
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محمد فضل

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أعلنت الفنانة مي عز الدين، انسحابها من المشاركة في فيلم " مش أنا"، والذي يمثل دور البطولة  الفنان  ?تامر حسني? مع حلا شيحة.

وأفاد موقع "في الفن"، أن سر انسحاب مي عز الدين هو خلافها مع زوجة تامر ?بسمة بوسيل? في الفترة الأخيرة، وأصرت بسمة على أن لا تشارك مى في العمل وقد حرصت بسمة ايضا على التواجد في يوم التصوير وجاءت بالورود لتامر، حرصًا منها على عدم عودة التعاون الفني بين زوجها ومي عز الدين.

من جانب آخر تعمل مى عز الدين في الوقت الحالي على قراءة مجموعة سيناريوهات لتقرر العمل الذي ستشارك به في الدراما العام الجديد.


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