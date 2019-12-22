وزير كويتي يتحدث عن "أزمة" مع السعودية

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قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، اليوم الأحد، إن أسواق النفط وأسعار الخام مستقرة في الوقت الحالي بعد التخفيض الذي أعلنته أوبك مع حلفائها في اجتماعهم خلال هذا الشهر، مضيفا أنه هناك "انعكاسات طيبة" لهذا الاتفاق على أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من الخفض

وتحدث الوزير عن ازمة المنطقة المقسومة بين بلاده والسعودية، وقال :"إنه يأمل أن تسوي الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بين البلدين مع نهاية عام 2019".

وأضاف الوزير الكويتي في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الكويت "نأمل أن تسوى الأمور بحلول نهاية العام وأن تعود لطبيعتها".

يذكر ان السعودية والكويت أوقفتا الإنتاج في حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لينخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

كما أكد الفاضل أن استقرار أسعار النفط يعود إلى البوادر الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى التطورات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


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