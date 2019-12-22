الجيش البريطاني يغري الجنود بمؤخرة «كارداشيان»

22 ديسمبر 2019 - 05:30 م

لجأ الجيش البريطاني إلى حيلة فريدة من نوعها لجذب الشباب للانضمام إلى صفوفه، من خلال استخدام مؤخرة نجمة تليفزيون الواقع، الأمريكية كيم كارداشيان.

ويهدف من خلال الحملة التليفزيونية المقرر إطلاقها في بداية العام المقبل إلى استغلال كارداشيان لغرس الثقة في نفوس الشباب الناس، إضافة إلى تلقي الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول تقارير إن الحملة تهدف إلى استخدام نموذج محاكاة للنجمة الأمريكية التي يتابعها الملايين عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر: "ستعتمد الحملة الإعلانية الجديدة على نجاح حملة ندفة الثلج (عبارة عن بلورة جليدية أصبحت أكبر بعد اندماجها مع بلورات أخرى، ثم تسقط عبر الغلاف الجوي للأرض على صورة ثلج)".

وأضاف: "ترسل الحملة رسالة قوية للشباب بأن الجيش يبني الثقة مدى الحياة، وليس فقط خلال تلك اللحظة التي ترى فيها أن الناس أعجبوا بصورتك عبر الإنترنت".

وسيتم الإعلان عن حملة "الانتماء 2020: ثقة الجيش" في يناير في إطار سلسلة من الإعلانات التلفزيونية والملصقات ووسائط التواصل الاجتماعي.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على الحملة الجديدة.

في سياق منفصل، كشفت صحيفة "ذا صن" عن أن وزارة الدفاع البريطانية أنفقت 50 ألف جنيه إسترليني لشراء "عقار منشط" يجعل الجنود لا ينامون لعدة أيام.

ويعتقد أن هذه المنبهات توزع على القوات الخاصة، التي تقوم بمهام تدوم 48 ساعة بدون نوم، والطيارون في رحلات طويلة الأمد. ويأتي ذلك ليعيد إلى الأذهان استخدام مخدر "الأمفيتامينات"، التي كانت يتعاطاه الجنود البريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية للسماح لهم بالقتال لعدة أيام دون الحاجة إلى أي راحة.

وكشفت وزارة الدفاع أنها طلبت ما مجموعه أكثر من 2000 مودافينيل (Modafinil ) - الذي يستخدم للبقاء لفترات طويلة دون نوم - وما مجموعه حوالي 10 آلاف خلال السنوات السبع الماضية.