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«فيفا» يكشف سبب فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سبب فوز محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية الذى توج الريدز للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء بيان الفيفا على الموقع الرسمي كالتالي:

"بعد نهائي كأس العالم للأندية الذي فاز به ليفربول بهدف يتيم على فلامينجو، اختارت مجموعة الدراسات الفنية فى الفيفا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة، وبذلك أحرز جائزة الكرة الذهبية تقديراً لأدائه المتميز في البطولة".

وعن السبب الرئيسي لفوز محمد صلاح بالجائزة قال: "كان محمد صلاح خطيراً جداً في هجوم ليفربول خلال البطولة، حيث كان حاسماً في اللقاء الأول كما قدم كرة بينية على طبق لزميله نابي كايتا الذي سجل هدف التقدم لفريقه، في لقطة برهن فيها نجم المنتخب المصري أنه ليس هدافاً فقط، بل قادر على تقديم الكرات لزملائه من أجل التسجيل".

أضاف البيان: "كما تميز صلاح بسرعته الكبيرة وبخطورته أمام المرمى وكان سماً قاتلاً في دفاع الخصوم، فغيابه عن التهديف في هذه البطولة لم يحرمه من شرف الفوز بالكرة الذهبية للبطولة، لأن صلاح ظهر علو كعبه في المواجهتين، لا سيما أنه كان مدعوماً من آلاف الجماهير في ملعب خليفة الدولي، الذى تفاعل معه بمجرد لمسه الكرة".


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