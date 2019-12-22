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حبس زوجة نجم الأهلي وشقيقها 3 سنوات

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شادي محمد

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادي محمد مدافع الفريق الكروي السابق بالنادي الأهلي وشقيقها و3 آخرين، 3 سنوات في واقعة سرقة شقته.

ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.

وكان الكابتن شادي محمد لاعب النادي اللأهلي ومنتخب مصر السابق، كشف تفاصيل واقعة سرقة شقته بمنطقة مدينة نصر.

وقال شادي، لـ"الوطن"، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من حارس العقار، وأحد جيرانه بقيام مجموعة من البلطجية بسرقة محتويات شقته، مشيرا إلى أنه كان يقضي إجازته الأسبوعية في العين السخنة بصحبة أولاده، وعاد إلى القاهرة فوجد باب الشقة محطما وبعثرة في محتويات الشقة، وغرف الأطفال وسرقة مبلغ مالي ضخم.

 وأوضح أن شهود العيان، أخبروه أن 7 أشخاص حضروا إلى العقار وبصحبتهم سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل وسرقوا محتويات الشقة وفروا هاربين، مؤكدا أن إحدى المحلات التجارية سجلت سرقة الشقة ووجود الأشخاص.

ونفى شادي واقعة اتهام زوجته وشقيقها بأنهم وراء السرقة: "متهمتش حد ومنتظر تحقيقات المباحث والنيابة تكشف الحقيقة.. والمحامي بتاعي مع النيابة واللي هيطلع في الفيديو هيتم اتهامه بالسرقة


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