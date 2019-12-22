تعرف على موعد مباراة الأهلي وليفربول

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الاهلى

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ليفربول

شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق اليوم الأحد، عن موعد مباراة الأهلي ونادي ليفربول الذي يلعب له النجم محمد صلاح.

وقال "شوبير" إن فريق الأهلي من المحتمل أن يلعب مع ليفربول أو برشلونة في صيف 2020.

جاء ذلك خلال تصريحات لشوبير في برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت" عن موعد إقامة مباراة اعتزال عماد متعب نجم الأهلي السابق، والفرق المرشحة لخوضها.

وقال شوبير "نادر شوقي مدير أعمال متعب، أكد أن المباراة ستقام في صيف عام 2020".

وأضاف "المباراة ستكون بين الأهلي وليفربول أو برشلونة".

وتابع قائلا "متعب يتفاوض مع ليفربول، بمساعدة محمد صلاح نجم الريدز، ولم يتوصل لاتفاق حتى الآن".

وأوضح أن "متعب ونادر شوقي سافرا إلى إسبانيا، لحضور مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة للتفاوض مع الفريق الكتالوني، وحتى الآن لم يصل إلى اتفاق نهائي".


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