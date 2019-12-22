مصر وإيطاليا تبحثان التطورات المتسارعة في ليبيا

22 ديسمبر 2019 - 08:10 م

بحث وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الإيطالي "لويجي دي مايو"، التطورات المتسارعة في ليبيا.

جاء هذا في اتصال هاتفي تلقاه "شكري" من وزير الخارجية الإيطالي مساء اليوم.

ويأتي الاتصال في إطار التواصل والتشاور المستمر بين مصر وشركائها الأوروبيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول التطورات المتسارعة في ليبيا.

وأكد الوزيران على أهمية الحفاظ على الاستقرار في حوض البحر المتوسط.

يذكر أن هذا هو الاتصال الثاني الذي يتلقاه شكري من نظيره الإيطالي خلال أيام لبحث آخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين.