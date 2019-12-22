  • الأحد 22 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ممثل النيابة

النيابة في قضية "شهيد الشهامة": نطالب بتعديل القانون لإعدام القتلة

النائبة تطلق الرصاص

شاهد.. نائبة بالبرلمان تطلق النار من سلاح خرطوش

السعودية

السعودية تقرر وقف مئات المشاريع.. تعرف على السبب

الأهلي

تعرف على موعد مباراة الأهلي وليفربول

الفريق سامي عنان

عاجل.. الإفراج عن الفريق سامي عنان

وردة

شاهد .. فعل فاضح جديد لعمرو وردة في الدوري اليوناني

السيسي ومدبولي

التفاصيل كاملة.. 20وزيرًا ونائبًا في التشكيل الحكومي الجديد

محمد صلاح

" محمد صلاح" يفلت من فخ الترويج لمونديال قطر

عصام تليمة

عصام تليمة يرد على هجوم ابنة "مرسي" بتهديد جديد

الديحاني

بالصور.. تعيين أول سفير كويتي لدى فلسطين

برنامج الأزهر للتوعية الأسرية يصل جنوب سيناء

الحياة السياسية

مركز الأزهر
مركز الأزهر
Advertisements

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

اجتماع مرتقب لوزيرة بقيادات "جنوب سيناء".. لهذا السبب

#

الأزهر يواصل برنامج التوعية الأسرية بالدقهلية

#

محافظ جنوب سيناء: "أنا أول واحد بيعملوا معايا كدا"

#

بالصور.. ختام فعاليات التوعية الأسرية لمركز الأزهر ببني سويف

الفتوى

الأزهر

الفتوى الإلكترونية

برنامج الازهر

يعقد برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أعدَّه ويُنَفِّذه مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، لقاءه الجماهيري السادس في محافظة جنوبِ سيناء بعد عقده في محافظات: الإسماعيلية، والمنيا، والدقهلية، والسويس، وبني سويف.

ويشرفُ على البرنامج وكيل الأزهر، برعايةٍ من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، في إطار تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030م

وتبدأ فعاليات اللقاء في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة خمسة أيام، يلتقي خلالها علماءُ الأزهر الشريف، أعضاءُ مركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، وأعضاءُ هيئة التدريس بجامعة الأزهر بجماهير أرض الفيروز شعب سيناء الحبيبة.

وسيحضر الجلسةَ الافتتاحية كلٌّ من:

- اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

- المقدم تامر إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة.

- القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية والشبابية.

وسيُلقي كلمةَ الافتتاح الشيخُ أسامة هاشم الحديدي المديرُ التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى? الإلكترونية، ثم يلقي الشيخُ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية كلمةً يتناول فيها أهمية الحفاظ على? الأسرة في استقرار المجتمع، وحض كلِّ الأديان السماوية على? الاهتمام بها، وبنائها بناءً سليمًا.

جديرٌ بالذكر أنَّ فضيلة وكيل الأزهر الشريف أصدر قراره باعتماد برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار :

أسرة مستقرة = مجتمع آمن، في شهر يناير 2019 كما عقد الأزهر الشريف مؤتمرًا صحفيًا في مشيخة الأزهر للترويج لهذا البرنامج بتاريخ2019/03/04م،

وانطلق في كلِّ محافظات مصر مستهدفًا كلّ فئات المجتمع،

وخاصة طلبة الجامعات والمقبلين على? الزواج، أو المتزوجين فعليًّا؛ للتوعية والتثقيف والتعريف بأسس بناء الأسرة، وسبل استقرارها؛ للحد من حالات الطلاق، وكان العنوان الأول للقاءاته:

الأسرة المصرية .. تنشئة وثقافة وبناء.

أعدَّه أساتذة في الطب النفسي، ومتخصصون في علم النّفس والاجتماع وكذلك عدد من علماء الدّين والشريعة، وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية امتداد لعمل وحدة "لم الشمل" التي أنشأها مركزُ الأزهر العالمي للفتوى في السادس عشر من أبريل 2018م للحدّ من حالات الطلاق، ومواجهتها، وقد نجحت وحدة لمّ الشمل فعليًا في حل مشاكل (3550) أسرة مصرية انتهت بالتصالح، مما يعني حل مشاكل ما يقرب من خمسة وعشرين ألف متضرر ( زوج وزوجة وأبناء) من أصل (5000) حالة وردت للوحدة، وهو ما يعني بالجملة ( ثلاثين ألف متضرر من الانفصال).

كما رفض التصالح (550) حالة، كما يجري العمل على حل (1000) قضية خلال شهر يناير المقبل.

هذه القضايا التي تدخلت فيها وحدة لمّ الشمل، منها ما كان منظورًا أمام المحاكم في درجات التقاضي المختلفة، أو تم الطلاق فعليًّا، وبتوفيق ومددٍ من الله سبحانه وتعالى?، ثم بجهدٍ مبارك لأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى? تم حلها، وعادت هذه الأسر ألى حياتها الطبيعية تنعم بالهدوء والاستقرار، مع متابعة مستمرة من المركز، خاصة للأسر التي سبق وأن وصل الخلاف فيها إلى أعلى مراحلة.

وتستمر جهود ولقاءاتُ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في ربوع مصرنا الحبيبة، والذي استهدف ما يقرب من مائتي ألف شخص خلال لقاءاته الجماهيرية بالمحافظات وندواته التي عقدت الجامعات العامة والخاصة والمعاهد العليا والمدارس والمعسكرات الشبابية وكافة التجمعات في المراكز والمدن والقرى والكفور والنجوع ، بالإضافة إلى? عقد أربعة لقاءات شهرية بالمعاهد الأزهرية على? مستوى? الجمهورية؛ ليتضاعف هذا العدد بشكل يحقق أهداف البرنامج التوعوية والمجتمعية، ويحرز نتائجَ إيجابيةً في نشر الوعي بأهمية استقرار الأسرة؛ليسهم هذا البرنامج بشكل كبير في استقرار المجتمع، ومواجهة الصعاب والتحديات التي تهدد أمنَهُ وسلامتَه.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مانشستر يونايتد يسقط أمام واتفورد بـ«البريميرليج»
» بالمستندات.. فصل موظفين بسبب صفحات وهمية على "فيس بوك"
» حبس زوجة نجم الأهلي وشقيقها 3 سنوات
» «فيفا» يكشف سبب فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب
» إصابة 13 شخصًا في إطلاق نار بأمريكا
» بالصور.. زار قبره ابنه بعد دفنه فوجد الصدمة
» برًا وبحرًا وجوًا.. "أردوغان" يكشف دعمه لـ"السراج"
» حبس زوجة شادي محمد 3 سنوات مع النفاذ
» بالصور.. حريق يلتهم مبنى كاملًا في السعودية
» داعية سعودي شهير: قمة ماليزيا خالفت القرآن الكريم
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب